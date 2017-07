Otro escándalo de Maradona: periodista rusa asegura que la acosó tras final de la Confederaciones

Un nuevo escándalo enfrenta el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, quien fue acusado de acoso por una periodista tras la final de la Copa Confederaciones de Rusia, entre Chile y Alemania.

La profesional Ekaterina Nadolskaya, según divulgó la prensa rusa, habría tenido este encontrón con el “10” antes del duelo entre chilenos y germanos, al que asistió Maradona en su condición de embajador de la FIFA.

En un registro audiovisual que publicaron los sitios web rusos Life y Ridus, Nadoslskaya aseguró que el argentino le pidió que se quitara parte de su ropa, la molestó y además le ofreció 500 euros. Además, indican que la joven fue expulsada de una pieza por el ex astro trasandino, pero este aseguró que solo se iría acompañada de policías.

Además, el medio brasileño Globoesporte asegura que vio la salida de Nadolskaya desde el hotel donde estaba Maradona. Expresando que los funcionarios que trabajan en el recinto deben firmar un contrato de confidencialidad y no pueden hablar sobre las personas que se hospedan allí.

Maradona no puede alejarse de las polémicas (Reproducción)

La mujer publicó una foto junto a Maradona, con la intención de entrevistarlo, la que fue replicada por los medios rusos. Allí se supo que estuvieron juntos por unas horas en el restaurante del hotel tras la final.

“Yo estaba en su cuarto y llamó a su seguridad, que me sacó de la habitación. Quiero saber por qué. No entendí lo que pasó. Le dije que solo saldría de allí con la policía y él llamó a su seguridad“, relató la rusa, tras la aparición de un video donde sale conversando con los guardaespaldas del argentino.

“Llegó su agente, llamó a seguridad, quien apareció y me sacó del cuarto sentándome en un sofá. Intentó conversar conmigo, ¿por qué no puedo llamar a la policía? Llegó su agente, tomó mi teléfono, lo tiró al piso y me asustó. Mis cosas aún están en el cuarto de Maradona“, sentenció.

El “10” no puede salir de la polémica.