"¡Qué corazón!": Cuatro chilenos figuran en el equipo ideal de la Copa Confederaciones

Chile no fue campeón de la Copa Confederaciones, pero se ganó el respeto de todos por su propuesta futbolística. La Roja nunca le tuvo miedo a sus rivales y no por nada fue catalogada como favorita para quedarse con el título por su estilo ofensivo y asedio a los rivales. Sin embargo, no pudieron con el cerrojo que propuso Alemania en la final y cayeron por un apretado 1 a 0, luego que los campeones del mundo aprovecharan un error de Marcelo Díaz para anotar el único tanto del encuentro.

Pese a caer, los dirigidos de Juan Antonio Pizzi lo hicieron con la cabeza en alto y se ganaron el reconocimiento por el buen nivel exhibido en los partidos que jugaron. Así quedó en claro con el equipo ideal que realizó la prestigiosa revista France Football, donde aparecen cuatro nacionales: Claudio Bravo, Gary Medel, Charles Aránguiz y Arturo Vidal.

El arquero y capitán de la selección, que fue elegido como el mejor guardameta del torneo, lidera este once y en Francia señalan del chileno que “no se le podía escapar la corona a mejor arquero del torneo. Ausente en los dos primeros partidos, volvió contra Australia antes de tener una sensacional actuación en la semifinal con Portugal. En la final, Bravo estuvo irreprochable. Se tuvo que conformar con el segundo lugar. A Claudio le hubiese gustado levantar su tercer trofeo en tres años”.

Sobre Gary Medel, en tanto, destacaron su habitual fiereza y escriberon que “el Pitbull se devoró a sus oponentes durante toda la Copa Confederaciones. En los cuatros partidos que jugó sólo le marcaron dos goles. En la final lo vimos empujando hasta el último minuto ¡Qué corazón el suyo!“, mientras que de Charles Aránguiz fueron claros para destacar su visión en el campo de juego: “Un trabajo titánico en el mediocampo para el jugador del Bayer Leverkusen (…) Multiplicó los kilómetros corridos y los balones recuperados. Siempre responde en el desarrollo del juego”.

Finalmente, para concluir la descripción de los chilenos, France Football se rindió a los pies de Arturo Vidal: “Mostró una energía extraordinaria durante todo el torneo y un eclecticismo para mostrar en las escuelas: volante, mediocampista, nueve falso, delantero, Vidal iba a entrar por angas o por mangas en la formación de Chile. Líder indiscutido de la Roja de Todos, ahora recargará baterías para volver de buena forma al inicio de la temporada 2017/18″.

El equipo ideal de la revista gala tiene en sus filas, además de los cuatro chilenos, a dos portugueses, cinco alemanes y forma con un 3-4-2-1 compuesto por: Claudio Bravo (Chile); Pepe (Portugal), Gary Medel (Chile), Antonio Rüdiger (Alemania); Ricardo Cuaresma (Portugal), Charles Aránguiz (Chile), Leon Goretzka (Alemania); Julian Draxler (Alemania), Timo Werner (Alemania); Lars Stindl (Alemania).