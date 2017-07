Figuras, confirmaciones y algunos al debe: el uno a uno de Chile en la Confederaciones

La Selección chilena de fútbol completó una gran actuación en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, al conseguir el subcampeonato del certamen tras perder la final ante Alemania por la cuenta mínima.

Pese a ello, el elenco nacional saca cuentas alegres de lo ocurrido en el torneo que reunía a todos los campeones de cada continente. Algunos agrandaron su leyenda en la Roja, otros se confirmaron como elementos confiables para Juan Antonio Pizzi y otros perdieron crédito.

Revisa el uno a uno de Chile en la última Confederaciones:

1 Claudio Bravo: Comenzó lesionado, sin jugar los dos primeros partidos ante Camerún y Alemania, y terminó a lo grande, agigantando aún más su leyenda en la Roja. Héroe ante Portugal al atajar todos los penales de la definición y elegido como el mejor arquero del torneo por la FIFA. Sin duda, ya suma bonos para ser considerado el meta más grande de la selección.

2 Eugenio Mena: Solo jugó ante Australia y no tuvo un buen partido. Llegó cuestionado al torneo tras haber sido detenido por manejar en estado de ebriedad. El Chueco fue uno de los perdió en Rusia.

3 Enzo Roco: No vio acción en el torneo, pese a que había tenido mucha consideración en las Clasificatorias. Paulo Díaz le ganó el lugar en la preferencia de Pizzi.

4 Mauricio Isla: Uno de gran torneo. El Huaso volvió a rendir como en los viejos tiempos en Rusia y se transformó nuevamente en insustituible para el esquema de la Roja subcampeona de la Confederaciones.

5 Francisco Silva: Titular solo ante Australia, donde tuvo un irregular rendimiento como todo el equipo. En el resto, Pizzi determinó su ingreso en el segundo tiempo para darle piernas frescas a la escuadra.

6 José Pedro Fuenzalida: De más a menos. Empezó como titular ante Camerún en el debut, pero su nivel no fue el mejor y Pizzi lo dejó en la banca ante Alemania. Luego volvió ante Australia, siendo reemplazado tras el entretiempo por su baja presentación. Chapita fue uno de los perdedores de la expedición por Rusia y tendrá que bregar para recuperar su lugar.

7 Alexis Sánchez: Sembró dudas por una lesión en su tobillo que lo dejó fuera de la titularidad ante Camerún, pero igual se las arregló para brillar por momentos. Dio un pase gol clave para Vidal ante Camerún, anotó un golazo ante Alemania en la fase grupal y siempre fue el principal agente ofensivo del equipo. Pese a ello, no brilló como se esperaba en los partidos decisivos (semifinal con Portugal y final con los germanos) no estuvo prendido y no fue factor.

8 Arturo Vidal: Extraordinario lo del Rey Arturo. Fue el mejor del equipo en Rusia, un todocampista que cada vez está muy maduro y más influyente en el juego. Jugó todos los partidos como titular y fue el hombre ancla del subcampeón de la Confederaciones. Anotó un gol ante Camerún y coqueteó varias veces con la red, uno que ya está para histórico de la Roja.

9 Angelo Sagal: Jugó solo los últimos minutos de la final con Alemania y casi cambia la historia para siempre. Tuvo el empate ante los germanos, pero elevó de manera increíble debajo del arco de Ter Stegen, en una jugada que lo marcará de por vida.

10 Pedro Pablo Hernández: Cambió las críticas por alabanzas. El Tucu fue uno de los grandes vencedores de la expedición en Rusia, demostrando su gran nivel en el Celta, el nacionalizado se ganó la titularidad en el mediocampo y fue un enorme apoyo para el mediocampo nacional con su zurda muy criteriosa.

11 Eduardo Vargas: Apareció por momentos, pero se las ingenió para anotar un gol ante Camerún. En los otros partidos no tuvo un buen rendimiento, pese a un par de ocasiones que se creó fue reemplazado por Pizzi, que intentó probar con otras fórmulas, sin dar con la solución para la falta de gol del equipo.

12 Cristopher Toselli: No vio acción.

13 Paulo Díaz: Fue el principal relevo defensivo de Medel y Jara, ganándole el puesto a Enzo Roco. El defensor de San Lorenzo tuvo una gran actuación cuando le tocó ingresar ante Alemania por el lesionado Pitbull y cuando fue titular ante los océanicos. El Bombero es opción válida para las Clasificatorias.

14 Felipe Gutiérrez: No tuvo minutos en el torneo.

15 Jean Beausejour: El zurdo rindió a la altura nuevamente, demostrando su enorme evolución como futbolista, pasando de ser delantero a un efectivo lateral. El jugador de Universidad de Chile fue de los mejores de la Roja en el torneo y se sigue afirmando como uno de los grandes elementos que ha tenido Chile por la banda siniestra.

16 Martín Rodríguez: Una de las sorpresas de Pizzi, superando en la consideración a Edson Puch se ganó un cupo como el primer cambio del equipo. Anotó un gol clave ante Australia y le dio al poste ante Portugal en la semifinal. El de Cruz Azul es uno de los que más sumó bonos en Rusia, aunque no estuvo -para sorpresa de muchos- en la final, ya que Macanudo prefirió a Puch y Valencia.

17 Gary Medel: El Pitbull volvió a responder como un gigante, siendo el bastión del bloque defensivo nacional. Sufrió una molestia ante Alemania en la fase grupal, lo que lo dejó fuera ante Australia, pero volvió ante Portugal para brillar como siempre e incluso para borrar a Cristiano Ronaldo. Uno que sigue agrandando más su leyenda en el equipo de todos.

18 Gonzalo Jara: El defensor tuvo una faena espectacular en la Confederaciones, demostrando oficio, madurez y solidez después de todos los años en la Selección. El de Universidad de Chile fue un valor fundamental para el bloque posterior del conjunto de Pizzi y confirma que sigue más vigente que nunca.

19 Leonardo Valencia: Vio acción ante Camerún en el primer partido y lo hizo de buena forma con una pegada muy interesante. Cuando Pizzi lo había olvidado en el resto del torneo, sorprendió con su ingreso en la final y pese a que le dio otro tono al equipo, no pudo cambiar la historia ante los alemanes. Uno que ganó bonos para las Clasificatorias.

20 Charles Aránguiz: De menos a más, terminó siendo fundamental. En la fase grupal no tuvo un buen rendimiento, pero tras la semifinal ante Portugal volvió el jugador que es clave en el funcionamiento del equipo, con un recorrido espectacular por todos los sectores del campo de juego. Ojalá se multiplicarán los Charles Aránguiz, porque es un futbolista total que maneja todas las instancias del juego.

21 Marcelo Díaz: Es el jugador más importante del equipo, cuando él está todo funciona de maravilla y cuando no se resiente mucho el funcionamiento. De hecho, su error en la final ante Alemania lo resintió toda la Roja, incluso lo marcó mentalmente tanto que Pizzi debió reemplazarlo. Pese a esa jugada, Carepato es clave, porque maneja todas las facetas del juego a la perfección y dicta las pautas dentro de la cancha de cómo jugar cada pelota en la selección.

22 Edson Puch: Comenzó como titular ante Camerún reemplazando a Alexis, pero no pudo cumplir y desde entonces desapareció en la consideración de Pizzi que solo lo utilizó de nuevo en la final con Alemania, cuando ya no había mucho que hacer. Comando perdió mucho terreno para lo que viene y deberá bregar para recuperar el lugar que se había ganado tras la Copa América Centenario.

23 Johnny Herrera: Tuvo la difícil tarea de reemplazar a Bravo en los dos primeros partidos ante Camerún y Alemania, respondiendo con mucho oficio y solvencia.