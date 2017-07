Vidal reveló los motivos de la pelea con su "amigo" Kimmich en la final de la Confederaciones

La final de la Copa Confederaciones entre Chile y Alemania estaba caliente, lo que se notaba en cada acción en que se topaban los jugadores nacionales con los germanos cuando el 1-0 a favor de los Bávaros no cambiaba. Los chilenos le daban con todo a los atacantes rivales y la reacción no tardó en llegar con un Joshua Kimmich iracundo.

El jugador del Bayern Munich explotó de rabia por el juego brusco de los chilenos que querían hacer todo por el empatar el duelo y por eso se encaró con Claudio Bravo, Gonzalo Jara y Gary Medel, buscando justicia. De paso, logró frenar el ritmo del partido que entraba en su recta final.

Ahí fue que, aprovechando que son compañeros en el equipo alemán, Arturo Vidal decidió enfrentarlo y exigirle que detuviera su actitud como confesó tras el partido: “Sólo le dije que hablara menos y jugara más. Pero está bien, estábamos calientes. Seguimos siendo amigos“, señaló.









De todas formas, el Rey Arturo le bajó el perfil a la disputa entre compañeros y cree que todo volverá a la normalidad cuando se reúnan en la concentración del Bayern Munich durante la pretemporada.

“Estaba un poco caliente, no me gustó que estuviera alegando con los compañeros, iban ganando y estaban haciendo tiempo. Por eso me molesté un poco, somos compañeros y nos veremos en 20 días mas, tiene que seguir aprendiendo”, dijo entre risas antes de retirarse del estadio en San Petersburgo.

Las relaciones no quedaron tensas, porque antes de recibir sus galardones y en pleno pasillo de aplausos el chileno llamó a Kimmich y le dio un saludo especial para limar asperezas.

Publimetro.cl La Generación Dorada de la Roja sufrió su primera caída en una final El actual equipo nacional cayó en una definición por primera ocasión en tres años, tras haber ganado las anteriores dos Copa América.

