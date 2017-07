Bravo tras volver a Chile: "No estamos conformes ni satisfechos, queríamos traer la copa"

“Sólo queda disfrutar solo de las vacaciones, ha sido un año muy largo, llegar a casa y disfrutar de la familia que es lo que uno más extraña cuando juegas un torneo como éste“, con esas palabras llegó a Chile el capitán de la Roja, Claudio Bravo, tras el periplo por la Copa Confederaciones de Rusia 2017, donde el equipo nacional logró el subcampeonato.

El portero del Manchester City fue claro al sentenciar que tras el torneo “no estamos conformes ni satisfechos, nosotros queríamos traer la copa a Chile“.

“Hay que estar tranquilo, ya habrá momento para pensar en las Clasificatorias, ahora me toca descansar y ver a la familia. Cuando las cosas no van bien y no funcionan, la familia es la que está contigo, van a ser unos días donde nos vamos a olvidar del fútbol“, sentenció.

Además, tuvo tiempo para comentar sobre lo vivido por Marcelo Díaz, tras el error que le costó el gol a Chile en la final con Alemania: “Él está bien, acá no enjuiciamos a nadie, menos cuando pasa algo así, no porque cometió un error lo vamos a crucificar, no somos una generación que piense de esa manera“.

Publimetro.cl “¡Qué corazón!”: Cuatro chilenos figuran en el equipo ideal de la Copa Confederaciones Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel y Charles Aránguiz, fueron seleccionados en el once de la revista France Football.

Fiel a su estilo, Bravo también expresó críticas por el trato recibido por la Roja durante su paso por Rusia y también cuando dejó la delegación nacional para ir a Barcelona por un tema judicial.

“Se me cuestionó en muchas ocasiones. Que estaba callado, que no iba a la Copa, que viajaba a Barcelona, que estaba tan callado, pero las cosas se ponen en su lugar, por algo soy el capitán y debo velar por mi equipo“, reclamó. Asimismo, dijo que “jamás he tenido un problema con un colega, son ustedes los que buscan ese tipo de cosas. Nuestro objetivo es seguir luchando y clasificar al Mundial de Rusia“.

“No me gusta cuando se busca la quinta pata al gato, cuando se busca destruir, hay que valorar todo esto, que el equipo ha logrado cuatro finales en poco tiempo, tenemos que valorar todo lo que está pasando con la selección“, indicó.