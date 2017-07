El particular recuerdo de Ángelo Sagal por la jugada que pudo cambiar la historia de la Confederaciones

Ángelo Sagal fue una de las sorpresas que Juan Antonio Pizzi incluyó en la nómina final para la Copa Confederaciones de Rusia 2018. Sin embargo, macanudo le dio pocas chances al ex Huachipato, quien solo vio minutos en la final frente a Alemania.

En este crucial duelo, el delantero erró una clara opción de gol, cuestión que le valió numerosos cuestionamientos que se toma con tranquilidad, incluso vivió un incidente con un fanático en el aeropuerto.

“Ya pasó. Creo que son cosas que tenemos que pasar los futbolistas. Me hicieron muchas imágenes y todo. Solamente queda reírse“, comentó el reciente fichaje del Pachuca mexicano a Radio ADN.

El ex Rangers también se refirió a la final perdida: “faltó la guinda de la torta pero son cosas que pasan. Hemos ganado dos copas, lo ha hecho el mejor equipo que tenemos y ahora sólo queda esperar buenas cosas“, recalcó.

Otro punto que abordó fue la polémica que sostuvo con un hincha, quien lo increpó duramente por el gol fallado ante los germanos. “Lo tomé mal porque no me lo dijo de frente, que era lo que más le decía yo. Siempre van a haber personas que no les va a gustar, así que uno tiene que estar tranquilo porque no le puede dar el gusto a todos“, aseguró.

El ariete elogió a sus compañeros en la Roja al explicar que “sumé mucho con mis compañeros que son de categoría mundial. Lo pasé muy bien y lo que jugué también lo disfruté al máximo“.

Además, respondió sobre si se siente parte del recambio de la selección y fue enfático: “primero hay que hacerlo bien en el club en el que estemos y después aportar con un granito de arena a estos grandes jugadores que tenemos“.

Para cerrar, reconoció que Pizzi, técnico del combinado chileno, le aconsejó que fichara por los Tuzos: “Me dijo que era una buena opción, que la tomara porque era buen club y tenía de todo, que me iba a desenvolver de buena forma“, finalizó.

