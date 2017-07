La Roja y Arturo Vidal provocaron sensación en India por la Copa Confederaciones

La Selección chilena de fútbol provocó sensación mundial en la Copa Confederaciones de Rusia, en la que llegó a la final donde perdió estrechamente con el campeón del mundo Alemania.

Por esta razón, el interés del planeta por saber de la Roja se multiplicó a niveles extremos, lo que provocó una gran repercusión en todos los sectores del globo, incluso en lugares donde uno no se espera que existan ganas de conocer sobre el equipo de Juan Antonio Pizzi.

Un estudio de prensa mundial realizado por Imagen de Chile, agencia responsable de promover la imagen de Chile a nivel internacional por medio de la gestión de la marca país, registró 3.315 noticias, en 34 países, entre el 12 de junio y el 3 de julio, la que dio sorprendentes resultados.

Por ejemplo Arturo Vidal resultó ser jugador con más menciones, apareciendo en 698 notas (un 21% del total), secundado por Alexis Sánchez (627) y Claudio Bravo (537), cuestión que también había ocurrido en la pasada Copa América Centenario 2016.

En las plataformas noticiosas de Alemania, la Roja también llamó mucho la atención sumando 860 artículos (25,9% del total). Más atrás llegaron Perú (388) y Estados Unidos (158). Los medios que más hablaron de Pizzi y compañía fueron Berliner Zeitung (400 crónicas), Zeit Online (279) y Larepublica.pe (199).

Sorpresa de India

Sin embargo, lo más sorprendente fueron las web que tuvieron mayor número de visitas al escribir sobre el equipo chileno. El estudio indicó un resultado muy inesperado, ya que The Times of India (809 millones) fue el que más visitas tuvo sobre la Roja, en un país como el asiático donde el fútbol no es la prioridad.

Además, The Guardian (Inglaterra, 571 millones), Larepublica.pe (354 millones) y The Washington Post (303 millones) siguieron al medio indio como los más siguieron a la Selección.

A nivel continental, Europa sumó más lecturas a sus notas (5.900 millones) pese a generar menos crónicas que América (1.284 versus 1.572), continente que alcanzó sobre 4.600 millones. A continuación en cuanto al número de visitas a las publicaciones quedaron Asia (2.145 millones), Oceanía (37 millones) y África (33 millones).

El estudio de Imagen de Chile también concluye que los momentos en que se registraron la mayor cantidad de menciones y cobertura periodística sobre la selección chilena fueron el 2 de julio, cuando cayó ante Alemania en la final, mientras que el segundo hito ocurrió tras el partido que instaló a Chile en la final de la Copa, momento en que la prensa extranjera elogió la actuación de Claudio Bravo en la tanda de penales que dejó fuera Portugal.

Metodología monitoreo de prensa extranjera

Período de búsqueda: 12 de Junio al 3 de Julio de 2017

Conceptos de búsqueda: Se monitoreó el concepto “Chile” asociado a la Copa Confederaciones Rusia 2017, ambos diferentes idiomas (español, inglés, francés, portugués, alemán, chino y ruso). Luego, se generó una búsqueda que además incluyó el nombre de los jugadores de la selección chilena y el técnico.

Medios considerados: Se utilizó la Plataforma Meltwater para acceder a 209 medios de 38 países prioritarios para Imagen de Chile (Argentina, Australia, Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, India, Italia, Japón, México, Nicaragua, Nueva Zelandia, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Uruguay y Venezuela).

Glosario de términos: Visitantes únicos: promedio estimado de visitantes mensuales (IP) que hacen ingreso al portal informativo.