Marcelo Díaz aún no olvida el error en la Confederaciones: "Defraudé a mis compañeros y a todo un pueblo"

La final de la Copa Confederaciones donde Chile perdió ante Alemania por 1-0 sigue en la retina de los hinchas chilenos. Aquella jornada es recordada por el grueso error del volante Marcelo Díaz, quien cometió un grave error en el gol de los germanos y el jugador, hasta el día de hoy no puede olvidar aquella jornada.

“Fue el peor domingo de mi vida, donde claramente cometo un error y terminó costando el campeonato, desafortunadamente“, dijo Díaz al programa El Cubo de Chilevisión.

“Emocionalmente me provoca mucha tristeza porque creo que defraudé a mis compañeros y a todo un pueblo. Son cosas que pasan en el fútbol y uno nunca termina de aprender. El exceso de confianza me pasó la cuenta, no se la pasé a Claudio (Bravo) para que despejara y no tuve ojos en la espalda para saber que venía un alemán“, añadió el volante al recordar la jugada.

Díaz prosiguió con el relato de su error e indicó que “tuve un segundo para tomar la decisión de dársela a Claudio y ese segundo me pasó la cuenta. Pienso que el muchacho que hace el gol era el único que tenía marcándome, pero eran dos“.

Al ser consultado por como digirió la situación vivida en Rusia aseguró que “fue muy dura. No se me quitaba de la cabeza esa jugada, quedando mucho por delante ya me sentía culpable de la derrota. Me fui llorando del estadio, jugué el partido mil veces en la cabeza y eso no me dejó dormir“.

Pese a que Chile perdió la final, Díaz recibió el apoyo de la gente, situación que el jugador valoró. “Lo que vino después es lo que más rescato y me llena de orgullo, eso me da tranquilidad para seguir viviendo mi vida. No esperaba el apoyo de la gente, pensé que sería todo lo contrario, que me iban a crucificar y me iban a tratar muy mal, pero agradezco a todo el pueblo chileno que no haya sido así“.

Finalmente, valoró el apoyo que recibió por parte de sus compañeros tras el partido. “Desde el primer minuto fueron súper importantes, ya desde que cometo el error en el terreno de juego todos me brindan su apoyo. En el camarín me pidieron que me saque el error de la cabeza que teníamos que dar vuelta el resultado“.

“Gary me dijo que levantara la cabeza, me hizo sentir que yo era el jugador más importante en el equipo y me pidió que me sacara el error de la cabeza porque me necesitaban“, concluyó Díaz.