​"Terminator" manda duro mensaje a Trump tras salir del Acuerdo de París

“Un hombre no puede destruir el progreso, no puede detener nuestra revolución de limpieza y no puede volver en el tiempo. Bueno, excepto yo”. Así comienza el duro mensaje del actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, contra la decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París.En un video difundido por ATTN:, el protagonista de “Terminator” criticó el anuncio asegurando que “como servidor público, especialmente como Presidente, su primera y más importante responsabilidad es proteger a las personas”, entregando cifras de por qué el Presidente de Estados Unidos está equivocado en su decisión.