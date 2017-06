Fiesta infantil termina en tragedia a causa de fuerte viento

Sus familiares ya piden el apoyo de las redes

sociales. El pasado fin de

semana Fátima estaba jugando en el inflable colocado en el área infantil

en el restaurante Bounarotti, cuando un ventarrón lo arrastró. Dos

menores y un adulto resultaron heridos en estos hechos. Fátima fue diagnosticada con un

edema cerebral y hospitalizada inmediatamente en un servicio privado.

Ahora, la cuenta hospitalaria se ha incrementado y los familiares piden

apoyo para poder pagarla. Regularán a empresas que tengan inflables Sobre

el suceso, el director de Protección Civil Municipal (PCM), Félix

Herrera Ortega, señaló que los juegos estaban apuntalados y fue una

ráfaga de viento la que los levantó y rompió los aseguramientos. Herrera

Ortega puntualizó que el reglamento interno abarca los juegos

inflables; por lo que regularán a más empresas que presten estos

servicios. Señaló que el lugar contaba con seguro privado, por tal motivo fueron trasladados a clínicas partículas.