Bob Dylan en discurso de Nobel: "las canciones están para ser cantadas"

“Nuestras canciones están vivas en el mundo de los vivos. Pero las

canciones son distintas a la literatura. Están hechas para ser cantadas,

no leídas. Las palabras de las obras de Shakespeare estaban para ser

actuadas sobre el escenario, de la misma manera que las letras de las

canciones están para ser cantadas, no leídas de un papel”, afirma el

músico en su discurso. El pasado 1 de abril, casi cuatro meses

después de la ceremonia oficial de entrega de los premios, a la que

Dylan no asistió, el músico recibió en Estocolmo el diploma y la medalla

del Nobel de Literatura. Dejó entonces pendiente la entrega del

discurso de recepción del galardón, requisito necesario para poder

cobrar los 900.000 dólares con que está

dotado. Dylan, de 76 años, afirma en su discurso que lo

importante es que una canción emocione, no hay necesidad de saber qué es

lo que quiere decir.EFE