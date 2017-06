Un grupo de buzos que realizaban caza submarina tuvo un momento de terror al encontrarse cara a cara con un tiburón.Uno de los deportistas portaba una cámara GoPro, donde quedaba registrado toda la jornada, cuando de pronto se aprecia la presencia de un enorme tiburón de 8 metros.En el enfrentamiento el buzo resultó herido en su pierna izquierda, lo que lo obligó a nadar rápidamente hasta el bote.Afortunadamente, el hecho no tuvo mayores desgracias. YouTube Over The Edge.