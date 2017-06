​Vikingos: los misterios que tendrá la quinta temporada

Sin embargo, ya han ido surgiendo antecedentes y detalles de los personajes .Alerta de Spoilers. Si aún no terminas la cuarta temporada de “Vikingos”, te recomendamos no seguir leyendo esta nota.Tras la muerte de Ragnar Lothbrok, muchos pensaron que la trama de la serie decaería y esta terminaría casi de manera abrupta, pero la verdad es que los hijos del Rey de los Vikingos aún tienen mucho que contar y hacer. Todo porque el gran rival de estos será Heahmund, interpretado por Jonathan Rhys Meyers, quien da vida a un potente y fiel obispo guerrero.La nueva entrega de la serie comenzará con el entierro de Sigurd, quien fue asesinado por Ivar durante el final de la cuarta temporada. Además, conoceremos que pasará finalmente con el querido Floki, quien al final de esta entrega también se ve como se aleja del grupo tras la muerte de Helga.Según Michael Hirst, creador de la serie, Floki emprenderá un viaje personal distinto de lo visto hasta ahora. Rollo, por su parte, asegura que se reinventará a sí mismo.Al mismo tiempo, el creador de “Vikingos” adelantó que en esta quinta temporada seguiremos viendo a Ragnar. “Ragnar no desaparece. De hecho, aparecerá de la misma manera que lo hizo Athelstan, no ha desaparecido de la serie. Su fantasma, su presencia todavía está allí”, enfatizó.Respecto a cuántas entregas quedan por conocer de la serie de History, Hirst cree que sólo dará para un par de temporadas más.“Estoy bastante seguro de que podemos continuar por otras dos temporadas más. Estoy escribiendo los dos últimos episodios de la quinta entrega. Podría decirte cosas que no te creerías nunca, las cosas que hemos rodado en la quinta temporada son increíbles. Creo que seremos capaces de terminar la serie de la manera que pretendíamos”, sentenció.