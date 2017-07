​Con caña y en un motel: así fue detención de ex bailarín de Rojo

La noticia fue confirmada por el programa “Intrusos” de La Red donde capturaron imágenes de la Sexta Comisaría de Recoleta, donde se vio al bailarín gritar y criticar la ley.

“En Chile no hay justicia, ni te preguntan, te detienen, te golpean y te patean. Llegué al motel a pasar la caña y pedirle a un amigo que me fuera a buscar porque había bebido y no podía manejar”, afirmó Vargas y agregó: De repente aparecieron Carabineros de Chile con la dueña del motel, que, primero que todo no tiene patente de alcohol, no sé por qué ella no está detenida y yo sí, acusando que yo había hecho algún daño y perjuicio. Que lo pruebe. Jamás. Yo pagué. Es un recinto privado y estaba esperando que me fueran a buscar y aquí estoy”.

Según constataron en el programa de farándula, Vargas, al intentar salir del motel La Mansión, chocó la barrera de contención. Tras el incidente la dueña del recinto llamó a Carabineros. Pero desde la celda el bailarín continuó con los alegatos. “Es una detención ilegal porque no tienen fundamentos y me siguen maltratando”, afirmó.

El incidente no es el primero en el historial de Pablo Vargas. En 2006 también fue detenido por haber chocado un camión en estado de ebriedad en Pudahuel. Video: Intrusos de La Red.