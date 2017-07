Pastor evangélico afirma haber "sanado" a mujer transexual en México

Según el Pastor Tony, creador del video, Juan Pablo hizo un pacto con el diablo a la edad de 15 años y desde entonces se dedicó a la prostitución, las drogas y vivió como una mujer transexual.

“Él es un milagro auténtico de Cristo (…) el fue libre, antes se vestía como mujer, se operó como mujer y hoy es libre por el poder de Cristo” señala el conductor del video.

Por su parte Juan Pablo dijo que algo poderoso pasó en él para que sucediera este cambio lo cual arrancó desde lo más profundo la homosexualidad.

El hombre declara que el diablo hizo que él creyera ser mujer y fue gracias a Dios que se dio cuenta de que su verdadera identidad era ser hombre.“Llegué a pensar que Dios me había creado así (…) No hay homosexual feliz, no hay lesbiana feliz (…) cuando llegas a tu cuarto o a tu habitación lloras porque hay una soledad en ti” expresa Juan Pablo.

Para finalizar, el Pastor Tony vuelva a tomar la palabra para decir que la felicidad no es posible ya que los homosexuales practican el pecado.

Añadió que la tasa más alta de suicidio sucede en personas de la comunidad LGBTTTI. ¿Tú qué opinas?