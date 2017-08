Así explica Melania su vida sexual con Donald Trump

Ni la ex modelo ni el magnate airean los entresijos de su relación de pareja, cuya diferencia de edad es de 24 años.

Sin embargo, una entrevista con tintes muy machistas de hace casi dos décadas que ha visto la luz esta semana desvela algunas de las intimidades de la pareja presidencial.

Se trata de una entrevista telefónica que el presentador de radio Howard Stern realizó a Donald Trump, por aquel entonces, candidato a la presidencia para las elecciones del año 2000.

Durante la conversación el periodista le pide al magnate que se pase el teléfono a Melania, su novia desde hace un año.

La eslovena toma e el teléfono sin pensar en la retahíla de preguntas e insinuaciones sexistas del entrevistador. “Eres tan caliente…he visto fotos de ti. No lo puedo creer. Eres un sueño. Déjame decirte algo. Quiero que te pongas la ropa más caliente, ¿qué vas a usar?”, a lo que la ex modelo, a la que él se refiere en varias ocasiones como ‘sexy’, se limita a sonreír.

El presentador insiste y le pregunta a Melania qué es lo que lleva puesto en ese momento, a lo que ella responde: “Oh, no mucho”. Entonces, Stern le pregunta si ésta desnuda y ella dice “casi”. “¡Oh! Ya me he quitado los pantalones…”,asegura el presentador.

Ni corto ni perezoso, el presentador toma confianza y le pregunta si va muchas veces al apartamento del magnate a mantener relaciones sexuales. “Sí, pasamos muy buenos ratos”, contesta ella. “¿Practicáis sexo todas las noches?”, le pregunta entonces Stern. “Sí, incluso más”, responde Melania.

El presentador le pregunta a la ex modelo si le toma alguna vez dinero de la cartera a su novio. Una pregunta que molesta a Melania que cambiando el tono señala: “Nunca haría eso”.

Trump vuelve a tomar el teléfono y le dice al presentador que su novia está desnuda. A continuación le llama la atención a Stern: “¿Este es el tipo de entrevista que acostumbras a hacer a un candidato a la presidencia?”. Una pregunta que el presentador se limita a esquivar.