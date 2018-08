MatildaChallenge: el nuevo reto viral que reemplazó al #KikiChallenge

Al parecer el reto viral que consistía en bailar al lado de un automóvil al ritmo de "In my feelings" del rapero Drake quedó atrás, ya que el nuevo desafío que está proliferando en las redes sociales es el #Matilda Challenge.

¿De qué se trata? en este nuevo reto viral la idea es recrear una de las escenas de la recordada película noventera: Matilda, pero no cualquiera sino que una donde la protagonista aparece moviendo objetos con la mente al ritmo de un conocido tema musical.

Como evidentemente es imposible realizar la acción tal como se recrea en la cinta, hay quienes idearon la forma de imitarla en la vida real.

En Twitter ya hay varios internautas que se han sumado al #MatildaChallenge, revisa acá algunos los videos:

— Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) August 13, 2018

This one has a DOG #MatildaChallenge https://t.co/1lyawgcNpr

This one is very intricate and has a great dancer https://t.co/PqQlbiYVJw #MatildaChallenge

