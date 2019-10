"¿Me estás hablando a mí?": Trump se molesta con reportero por preguntas sobre Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que el ex vicepresidente, Joe Biden, y su hijo Hunter eran unos “fríos delincuentes" mientras lanzaba una diatriba contra ellos y los periodistas en Washington DC.

Los reporteros insistían en que Trump respondiera preguntas sobre el contenido de su conversación telefónica con el presidente ucraniano Vladímir Zelenski. "Mire, Biden y su hijo son unos corruptos. Y usted lo sabe. Su hijo sale con millones de dólares; el niño no sabe nada", dijo Trump.

Luego, un periodista presionó a Trump con una insistente pregunta. Trump respondió "¿Estás hablando conmigo?" antes de arremeter contra el reportero que pedía que el presidente revelara el contenido de la conversación con Zelenski.

Trump luego le dijo al periodista que le hiciera una pregunta al presidente finlandés, Sauli Niinisto. "Te he dado una respuesta larga. Hazle una pregunta a este caballero, no seas grosero".

"He respondido todo. Es todo un engaño. ¿Y sabes quién está jugando con el engaño? Gente como tú y los medios de comunicación de fake news que tenemos en este país. Y digo, en muchos casos, los medios corruptos. Porque tú eres corrupto. Gran parte de los medios de comunicación en este país no solo son falsos, son corruptos ", dijo Trump.

El líder estadounidense también dijo que no quiere que su país sea un “país al que hagan tonto" por dar dinero a Ucrania, la que describió como "uno de los países más corruptos del mundo".

Dijo que el senador de Ohio, Rob Portman, jugó un papel en convencerlo de enviar dinero a Ucrania. "Pero di el dinero porque Rob Portman y otros me llamaron y me preguntaron. Pero no me gusta hacer del tonto. Y a los países europeos se les ayuda mucho más que a nosotros, y esos países deberían pagar más para ayudar a Ucrania", agregó.

Se acusa a Trump de presionar a Zelenski para que encuentre información perjudicial sobre los negocios de Hunter Biden, el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden durante una conversación telefónica. Hunter Biden trabajó como miembro del directorio de una compañía de gas ucraniana entre 2014-2019. Trump ahora se enfrenta a un proceso de “Impeachment”. Video: Ruptly.