Hilarante carrera: llevar a la esposa en andas para ganar su peso en cerveza

La localidad de Newry fue la anfitriona un año más del Concurso de carga de esposas. Las parejas corrieron el sábado a través de obstáculos embarrados y rampas de arena para poder ganar el peso de la mujer en cerveza y cinco veces su peso en dinero en efectivo.

Las imágenes muestran a hombres cargando con sus esposas a la espalda, mientras bajan corriendo por colinas, atraviesan obstáculos de agua y fango, así como escalan barreras de troncos, en la estación de esquí Sunday River Ski Resort.

Olivia Dowling y Jerome Roehm, una pareja de Delaware, ganaron la edición de este año, venciendo a otras 44 parejas al terminar en menos de un minuto. "No teníamos expectativas al venir aquí, sólo esperábamos salir y divertirnos un poco…. No podía creerlo, no podía creerlo, porque estábamos aquí para pasarlo bien y luego terminamos ganando", dijo Jerome tras su victoria.

Según Karolyn Castaldo, directora de comunicación del evento, el concurso tiene sus raíces en la leyenda de que una banda de ladrones entrenaba su fuerza cargando a sus esposas. "Se basaba en una banda de ladrones que iban a las aldeas vecinas y llevaban sacos de botín a la espalda, de vuelta a su propia aldea. Así que practicaban cargando a sus propias esposas para asegurarse de que tuvieran suficiente peso", comentó Castaldo. Video: Ruptly.