Desde Variety cuentan que el director de The Witch está trabajando en una nueva película llamada The Northman, que acaba de asegurar a Nicole Kidman (Moulin Rouge) y Alexander Skarsgård (The Legend of Tarzan) para interpretar a sus personajes principales.

En paralelo, la producción de la película también está negociando para contar con Anya Taylor-Joy (The Witch), Bill Skarsgård (It) y Willem Dafoe (The Lighthouse ). Video: Reuters.