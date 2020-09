Altas temperaturas tiñen de rojo un lago en Siberia

Parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero no. Estas hermosas imágenes se pueden apreciar al sur de Siberia, en Rusia.

El lago Burlinskoye, en la región de Altai, se tiñe de rojo con el aumento de las temperaturas en verano. El fenómeno provocado por su alta concentración de sales (aproximadamente 253 gramos de sal por litro de agua) y una pequeña especie de camarón de salmuera, llamada Artemia Salina. Cuando el clima es seco y caluroso, este crustáceo libera un pigmento rosado único que brilla según el calor.

Imágenes en redes sociales:

Salt lakes of the Altai region – Burlinskoye with an aerial view of a salt cargo train, and Pechatnoye – in pictures by Anton Melyoshkin pic.twitter.com/CK8Oig0HbW

— The Siberian Times (@siberian_times) September 2, 2020