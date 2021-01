Perro callejero se enfrentó con una leona en la India y resultó ileso

Un perro callejero se enfrentó a una leona y "vivió para contarlo". El registro fue hecho en el Parque Nacional del Bosque de Gir, en el estado indio de Guyarat y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Si bien el encuentro es corto, se puede apreciar que el can es perseguido por la leona hasta que este la encara. Entre ladridos el perro se acerca para hacer retroceder al felino y lo logra sin resultar herido.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021