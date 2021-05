Diputados oficialistas analizan su rechazo al impuesto a los “superricos”

Los diputados oficialistas Gonzalo Fuenzalida y Jorge Alessandri “lamentan” que la izquierda no haya apoyado su fórmula para fijar un impuesto a los “superricos” y que, por contrapartida, los critiquen por no haber estado de acuerdo con lo que ellos proponían. Según Fuenzalida, se trataba de una fórmula que no ha tenido éxito en otros países.

Además, los parlamentarios criticaron el rechazo que tuvieron sectores de la izquierda a una rebaja a las contribuciones a quienes tienen créditos hipotecarios vigentes. “La izquierda rechazó hoy día rebajar las contribuciones. Que lo sepan todos los chilenos y chilenas. Solamente pasó al Senado una rebaja del IVA que propuso Chile Vamos, no el Partido Comunista ni la oposición”