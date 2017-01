Jaime Coloma reveló la incomodidad que vivía en matinal de TVN

Jaime Coloma dio un paso al costado del matinal de TVN, “Muy Buenos días” a fines del año pasado, argumentando en aquella ocasión que “no tenía ganas de seguir”. A meses de su salida y con la noticia fresca de que Javiera Contador también dejó el programa, el periodista estuvo invitado la noche de ayer al estelar de farándula “Primer Plano”, donde se explayó aún más respecto a lo que sucede al interior del espacio.

“Yo renuncié de una manera un poquito más Kamikaze en realidad, porque la Javiera sigue con contrato en el canal. Pasa que en algún minuto sentí que no tenía nada que hacer ahí”, comenzó señalando Coloma, para luego comentar una difícil situación que vivía a diario.

“A mi me pasaron cosas tan ridículas como que yo estaba hablando al aire y la cámara no me mostraba, no sé yo estaba diciendo ‘incendio en Valparaíso’ y me ponía a hablar largamente y la cámara solamente mostraba a los demás”, dijo, agregando que debido a esto habló con el productor ejecutivo y con el director del espacio, pero ambos negaron lo sucedido.

“A mi me costó mucho comentar esto, porque siempre está la cosa del ego, pero no era una cosa de ego, era una cosa de pega. Les dije ‘si quieren que esté en off, estoy en off, pero ¡díganme!, así no me levanto temprano y me preocupo de vestirme, de cómo me veo””, confesó.

Este viernes Javiera Contador abandono el “Muy Buenos Días”/AGENCIAUNO

La salida de Javiera Contador.

Jaime Coloma por supuesto que comentó las razones de la salida de Contador del matinal, indicando, entre otras cosas, que ella siempre “estuvo como con un pie afuera” y con “la sensación de que estaba a préstamo”.

Al respecto, señaló que la idea en un principio era hacer un espacio a la medida de Javiera Contador, sin embargo eso se fue diluyendo con el paso de los días y “se empezó a dar un giro que a todos nos resintió”