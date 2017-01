Escucha la nueva canción de The Chainsmokers

Todavía no termina el primer mes de este 2017 y el The Chainsmokers, número confirmado para la versión chilena de Lollapalooza, ya presentó un nuevo single con el que buscan seguir encabezando los ranking de música en todo el mundo. Esta vez, el duo compuesto por Alex Pall y Drew Taggart lanzaron “Paris”, un tema que anota varios hitos en la corta carrera de estos productores.

Si en “Closer”, su más reciente hit, tenían como invitada a la cantante Halsey, en esta nueva canción Taggart se arriesga cantando en solitario. Un hecho que no ocurría desde 2015 y su tema “New York City”. “Paris” es un nuevo ejemplo de cómo The Chainsmokers se centra en pequeños momentos para idear historias para sus producciones. Así lo explica Drew Taggart en su cuenta de Twitter.

I like to write songs about small moments. It makes it easier for people to take and make them their own.

— D R E W (@drewtaggart) December 17, 2016