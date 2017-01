La joven “Kosem” se confiesa: “Es un sueño para mí”

El 2 de enero debutó por las pantallas de Canal 13 la nueva apuesta nocturna de la estación, “Kosem, la sultana”, producción de origen turco que tiene como protagonista, al menos en la primera parte de la historia, a una joven de 19 años que debuta en las telenovelas: Anastasia Tsilimpiou.

“En un comienzo estaba asustada por ser parte de este maravilloso y único proyecto. Nunca me imaginé comenzar una carrera internacional. Es un sueño para mí”, Dice Anastasia respecto al personaje que, coincidentemente, lleva su nombre.

“Cuando la producción me dijo que hiciera la audición para el rol de “Kosem”, lo primero que pensé fue en el lenguaje (su idioma de origen es el griego, también habla inglés), pero me di cuenta que eso no era lo importante, sino que lo importante es que las otras personas puedan ver las emociones, poder comunicar con el lenguaje corporal, con los ojos”, añade.

“Kosem” comienza en la época del príncipe Ahmed, interpretado por el actor Ekin Koç, quien se convierte en el sultán más joven de su tiempo y se enamora de Anastasia pese a que sólo la conoce mediante un retrato que su abuela, la sultana Safiye (Hülya Avşar), le regaló. La citada sultana, para obtener el favor de su nieto, ordena que capturen a la joven y la lleven al palacio, donde luego de varios intentos, ambos se conocen y viven una intensa relación que ya se puede ver por la pantallas de Canal 13.

Para Anastasia Tsilimpiou llegara convertirse en “Koser” no fue nada de fácil. Confiesa que tuvo que pasar por tres exhaustivos y complicados casting donde tuvo que audiciones en distintos idiomas.

“De verdad quería el rol y ser parte de esto, así que trabaje muy duro”, comenta la joven de 19 años, añadiendo que luego de pasar varia etapas la felicidad vino cuando le dijeron que debía viajar a Estambul. Ya prácticamente era “Kosem”.

“Cuando llegue, hice mi audición en un estudio, me puse un vestido hermoso, el estudio era maravilloso, me sentía como en Hollywood. Disfrute muchísimo toda la audición y ahí me dijeron que el rol era mío”, confiesa.

Anastasia, el personaje que en su adustez es interpretado por la actriz Beren Saat, dejará su nombre y su origen para proteger el legado del hombre que ama y su trono de quienes lo amenazan, convirtiéndose en la primera mujer de toda la historia otomana en llevar el título de regente oficial del imperio. Respecto a las posibles similitudes que tiene con “la sultana”, Tsilimpiou cree que va por el lado de las emociones.

“Ambas somos de expresar mucho nuestras emociones, cuando sentimos algo lo sentimos cien por ciento más”, comparte, agregando que “cuando queremos algo o a alguien somos muy apasionadas”.

La nueva turca de Canal 13 hasta la fecha promedia 10,2 puntos de rating, el cual ha ido en constante aumento desde su debut, donde consiguió 9,4 unidades. En el capítulo de hoy, Anastasia descubrirá que las cartas que escribió para su familia nunca salieron de palacio y Cennet las tenía escondidas bajo su alfombra, por lo que solicitará ayuda a Ahmed, quien se sentirá triste porque la joven aún quiere regresar al hogar de sus padres.