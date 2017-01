Pablo Illanes: “Es la teleserie más clásica, pero la más punky que he hecho”

Hasta el momento, lo que se conocía de “Perdona nuestros pecados”, la nueva teleserie nocturna de Mega, era tan solo algunos elementos. El más evidente, que iba a ser una ficción de época. Pero entre lineas hay un contexto mayor en este un drama de suspenso con elementos policiales. “Hemos tratado de hacer una teleserie clásica, pero con elementos innovadores que tienen que ver con la realidad contemporánea y temas de nuestro país este 2017. Es una teleserie de pueblo, donde el amor y el romance es muy importante. Tal vez no como se ha visto en otras producciones, sino que más impuesto por temas como la represión, no poder ser uno mismo y vivir tu amor de la manera en que se debe vivir”, adelanta el guionista Pablo Illanes, quien junto a Josefina Fernández estuvo a cargo de la historia.

“La tesis de esta teleserie es que Chile no ha cambiado nada en estos sesenta y tantos años. Sigue siendo más o menso lo mismo. Discriminación, machismo, clasismo, arribismo, abuso de poder y corrupción. Temas que vemos este 2017 y que en la Villa Ruiseñor vamos a ver cada semana. Es bien vertiginosa, pero propone conversar después”, explica Illanes. Por esta razón, el guionista asegura que “esta es la teleserie más clásica que he hecho, pero la más punky. Es una contradicción, pero hay un elemento central que tiene que ver con que le estamos hablando a un público muy especifico, con cara y rostro. Va hilando un poco más fino”.

“Perdona nuestros pecados” es el primer trabajo de Illanes para el Area Dramática de Mega que comanda María Eugenia Rencoret y marca su regreso a Chile tras su paso por Telemundo escribiendo el guión de “Dueños del paraíso”. Una narco comedia pensada para un público más heterogéneo, que se transformó en una experiencia de la que aprendió a “tener las riendas de la historia y utilizarla”. “Sentirte a caballo de tu historia”, agrega. Es que cuando empezó a escribir teleseries, los productores le pedían limpiar más la historia y eliminar recursos como los flashbacks y raccontos. “Por ejemplo, con Adrenalina, no podía ponerlos porque me decían que la gente no sabe lo que son. Y yo siempre he pensado que sí. Ahora sería súper vaca decir que no lo saben. A lo mejor no saben como se llama pero sí que algo pasó antes”, cuenta.

Sin que fuera un norte establecido, las últimas ficciones de Mega han dado un giro hacia el suspenso. En ejemplo claro fue lo que ocurrió con “Te doy la vida” y el trágico final de villano de la historia, Álvaro Espinoza. “Amanda” también basa su historia en este género. Pero ahora, el cambio de tecla es íntegro, dejando de lado la comedia. “Yo tengo una idea (de por qué el cambio), pero puede ser muy comprometedor contarla. A la Kena le fascina el suspenso y diría que es su género favorito. Creo que es una búsqueda por acerarse a ese lado y abarcar otros géneros y tonos. También nace del público que empieza a exigir algo distinto. Como es el caso de “Srs. Papis” que tiene mas de drama. Es una mezcla de lo que el público este pidiendo y una búsqueda como canal”, explica.