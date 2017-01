El triángulo amoroso que sacude al mundo del pop

Es el triángulo amoroso del momento. Las fotos publicadas por el medio estadounidense TMZ destaparon una nueva pareja en el mundo de la música, cuando el cantante canadiense The Weeknd fue retratado en una actitud muy cariños junto a Selena Gómez. Un situación que llamó de sobre manera la atención de los medios de espectáculos por el triángulo amoroso que este nuevo romance creó.

Tras terminar en noviembre su relación de 18 meses con la modelo Bella Hadid, Abel Tesfaye (nombre real de The Weeknd) comenzó a salir y juntarse de manera más frecuente con la ex chica Disney. La situación no fue bien recibida por Hadid, quien dejó de seguir en Intagram a la cantante, elevando los rumores de un distanciamiento y enojo entre ambas jóvenes.

AFP

La relación entre el próximo headliner de Lollapalooza Chile 2017 y Selena Gomez comenzó cuando el canadiense ayudara a la cantante a escribir nueva música tras recuperarse de sus problemas de salud. “Empezaron a verse como amigos pero se tornó en algo romántico”, cuenta una fuente cercana a la cantante al medio US Weekly.

Pero el artículo asegura que Hadid habría reconocido cierto patrón en las relaciones amorosas de Selena, haciendo memoria de lo que ocurrió con Zedd, con quien grabó “I want you to know”.

Por esta razón, el medio estadounidense asegura que Bella Hadid ha estado tratando de contactar a la voz de “Starboy” para advertirle. “Bella ha intentado comunicarse con Abel y decirle que Selena lo está usando”, asegura un cercano a la modelo que el medio cita.