Angie Jibaja sacó las garras en “Doble tentación”

Anoche se vivió un nuevo capítulo del reality de Mega “Doble tentación”, episodio que tuvo más de una polémica luego de que se conformaran los cuartetos que competirán dentro del programa. Una de las discusiones más acaloradas la protagonizaron Angie Jibaja y Ámbar Montenegro, la “tentación” de su pareja.

La pelea surgió cuando Angie se molestó porque Ámbar coquetea mucho con Felipe, pero lo que más le irritaba es que intentara tocarlo todo el tiempo para así intentar acaparar su atención.

La “tentación” aseguró que la también actriz es insegura en su relación, y que hará todo lo posible para seducir a su esposo.

“No me gusta que estés tocando a mi marido a cada rato”, le recriminaba constantemente Jibaja, a lo que Ámbar le respondía con que no había querido besar aún a su amado, pero que sólo porque no ha querido. Sin embargo, la discusión se puso más fuerte cuando la “tentación” aseguró que Angie tenía que volver a nacer.

“Bravo, Chile ya la conoce”, sentenció la también actriz que hace poco terminó su participación en “El Camionero” de TVN.

Revisa algunas imágenes de la discusión: