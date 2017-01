El fenómeno del humor argentino adelanta su show en Olmue 2017

Es el gran fenómeno del humor en Argentina, pero en Chile, Radagast asume su condición de que, según él, no lo conoce nadie. Esto, pese a que Agustín Aristarán, el verdadero nombre de este comediante e ilusionista bonaerense, tuviera un exitoso paso por el Teatro Nescafé de las Artes en septiembre del año pasado. Por ello, no ha dejado nada al azar de cara a su debut en el Festival del Huaso del Olmué este viernes 20 de enero. “Me he visualizado en el escenario y estuve viendo otras participaciones de comediantes en el festival. Estoy muy ansioso y con muchas ganas, esperando que Chile quiera ver lo que voy a proponer. Realmente estoy honrado de ser parte de Olmué, porque tiene una cosa de tradición y folclor chileno muy fuerte. Que me den la posibilidad de ir a mostrar mi comedia sin ser alguien que conozcan, lo agradezco de antemano”, cuenta desde Argentina durante una breve pausa de su apretada agenda.

Es que al otro lado de la cordillera, Radagast es rostro de Telefe, uno de las señales más importantes de Argentina, canal donde realiza “Soy Rada Show” un programa online de 15 episodios que acaba de confirmar su segunda temporada. “A parte, arranco un programa diario el 23 de enero, que si saldrá al aire”, cuenta. Lo suyo es una apuesta por el humor como motor, pero usando la mágica, la actuación y el canto como conductores de la risa. “Esa es la búsqueda. Yo no hago humor de actualidad, sino que uno más absurdo y utilizo diferentes recursos. Lo mío es un humor blanco”, cuenta. Es que su propuesta apunta a una universalidad que responde a tiempos en que las fronteras mediáticas son permeables. “A mi me encanta el humor de actualidad, pero no me sale fácil. Me encuentro más para el lado del humor físico y absurdo. Con cosas, entre comillas, más tontas. Intento ir a ese lugar, al origen de la comedia. Voy para el lado de contar mis historias y mis anécdotas, cantar una canción y engancharla con truco de magia”, explica.

Si habría que hacer un símil con algún exponente local de esta disciplina humorística, Edo Caroe es con quien posee más puntos de encuentro. Y es justo él quien le tendió una mano para poder presentarse en nuestro país. “Fue una persona muy importante para que esté dentro del circuito de la comedia en Chile. Él me abrió las puertas tanto de su productora como de su gente. Lo admiro como artista y nos tenemos mucho cariño. Jean Paul Olhaberry también fue uno de los que generó el vínculo”, recuerda Radagast.

De cara a lo que mostrará en El Patagual, el bonaerense adelanta: “Voy con un formato que he hecho en otros festivales. Hay cosas teatrales que no se pueden hacer, por una cuestión de dimensiones de escenario y se perderían, porque son cosas más chiquitas. Es un show con mucha más energía”. Una rutina en la que también mostrará su faceta de ilusionista. “Voy a hacer cosa de magia siempre encaradas desde el lado de la comedia”, asegura. Ya con todo definido y en plena cuenta regresiva para su presentación, solo queda actuar. “Lo que suceda en el escenario dependerá de las energías que se unan”, remata Radagast.