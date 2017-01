Pedro Fernández desató la locura en El Patagual y arrasó con la sintonía

Con el pie derecho comenzó el Festival del Huaso de Olmué. Y cómo no, si la versión 2017 del tradicional certamen musical abrió a lo grande, con un artista que desató la locura en El Patagual y arrasó con la sintonía del prime. Hablamos de Pedro Fernández, el astro mexicano que demostró una vez más que es uno de los regalones del público chileno.

“Para mí es importantísimo estar en este festival por todo lo que representa. Para nosotros, que la música mexicana guste tanto en Chile se convierte en un compromiso y por eso nuestro objetivo es hacer un show espectacular”, dijo sólo minutos antes de irrumpir en escena, y no cabe duda que logró su meta con creces. Y es que a Fernández, quien no visitaba este evento desde 2008, le bastó poner un pie sobre el escenario para recibir los primeros aplausos de una fanaticada que con gorros mexicanos lo esperaba desde tempranas horas en las galerías de un recinto que “se vino a bajo” cuando comenzó a entonar su éxito “Los hombres no deben llorar”.

El karaoke popular que encendió no se apagó más, pero aumentó de volumen con “Quien”, “Despacito” y “Hasta que el dinero nos separe” (tema central de una de sus teleseries). Luego vino el baile al son de “Me encantas”, que le permitió hacer gala de su conocido movimiento de caderas.

Cuando ya tenía al público de Olmué en el bolsillo y a los televidentes dándole el primer lugar de sintonía con un peak de 21 puntos, el show de Fernández comenzó a entrar en recta final con uno de sus temas más esperados.

“Esta canción permitió que yo pudiera conocer este país, que me abrió las puertas y me recibió con tanto cariño… ¡Gracias siempre!”, dijo al momento de presentar su emblemática “Mi forma de sentir”.

En su punto más alto, su interpretación de “Yo no fui” generó el delirio de su fanaticada femenina que no se conformó al adiós que vino tras este tema. Pero esa despedida fue con “tirabuzón”, ya que tras recibir el saludo de los animadores, Pedro Fernández hizo un “bis”, tomó nuevamente el micrófono y trajo a El Patagual su clásico “La de la mochila azul” para luego despedirse al son de una ranchera, dejando a los asistentes y seguramente a los televidentes con gusto a poco.

“El tiempo no daba para cantar todos los éxitos, pero intentamos abarcar lo más posible”, explicó ante la prensa, para luego aprovecha la ocasión para enviar un mensaje: “Gracias a esta visita puedo decirle al público chileno que estoy muy agradecido por su preocupación (haciendo alusión a sus pasados problemas de salud), pero principalmente por el gran cariño que siempre me regalan”.

La presentación del mexicano le dio el triunfo en sintonía al Festival de Olmué, con 19,4 unidades entre las 22:33 y las 23:41 horas. El reality de Mega “Doble tentación” quedó regalado al segundo puesto, con 15 puntos en el mismo horario. Más atrás se ubicó CHV con 11,1 unidades y Canal 13, con 9,3.