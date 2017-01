Mataron a actor chileno en Twitter y tuvo que salir a desmentirlo

Una muy mala broma tuvo que soportar Fernando Godoy durante la noche de este sábado. Sin razón alguna, el nombre del actor comenzó a escalar posiciones de lo más comentado en Twitter, llamando la atención de las personas que seguían la red social. Pero esta tendencia escondía una macabra noticia: Godoy habría fallecido en un accidente automovilístico.

Una “broma” muy habitual en Twitter, pero que registra pocos casos que afecten a rostros locales. La “noticias” duró toda la noche y es mañana el hashtag #RipFernandoGodoy seguía en el primer lugar de los más comentado.

Situación que llamó todavía más la atención, ya que el actor había sido contactado en vivo por el programa “Maldita moda” de CHV para saber su real situación.

“Me enteré hace algunos minutos. Estoy en la Cuarta Región, disfrutando de mis últimos días de vacaciones y no entiendo de dónde partió. Estoy súper en shock, porque no me había pasado nunca, pero no sé qué decirte. Me están escribiendo amigos, vecinos, compatriotas, enemigos… De todo”, dijo Godoy en el enlace transmitido por el programa.