Natalie Portman sobre Pablo Larraín: "Es un visionario"

“Cuando le conocí me entusiasmé aún más con poder trabajar con él”. Así de tajante fue Natalie Portman sobre su relación laboral con Pablo Larraín en una entrevista en la revista del francés Journal du Dimanche (JDD) publicada este domingo. La actriz solo tuvo palabras de admiración hacia el director chileno, asegurando que “es un visionario. Te dirige y, simultáneamente, está abierto a tus propuestas, a tus ideas. Es un socio creativo de talla”.

Pero los elogios no se quedaron ahí: “Darren Aronofsky me habló de él (Larraín). Fue entonces cuando vi sus películas y me quedé impresionada con su talento”, contó. Portman y Larraín trabajaron juntos en “Jackie”, cinta sobre la viuda del expresidente estadounidense John F. Kennedy, que ha sido nominada a varios reconocimientos en premios como los Independent Spirit, Bafta y Critics Choice Awards.