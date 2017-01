Oscar 2017: "La La Land" suma 14 nominaciones y Natalie Portman compite a mejor actriz por "Jakie"

A las 10:15 de este martes, comenzó la transmisión en vivo con la que la Academia de Cine de Hollywood anuncia los nominados a los premios Oscar 2017. La edición número 89 de los premios más famosos del mundo del cine celebrará su gala el 26 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles y tendrá al humorista estadounidense Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.

Dentro de los nominados destacan Meryl Streep, quien se consagra como la primera persona en recibir 20 nominaciones, las 14 postulaciones de “La la Land” que iguala el récord de “Titanic” y “La Malvada” y el reconocimiento de Natalie Portman por su papel protagónico en “Jackie”, cinta dirigida por el chileno Pablo Larraín, que obtuvo dos nominaciones más. Mención a parte para el regreso de Mel Gibson a los premios tras 22 años sin postulaciones.

Estas son las categorías y sus nominados:

Mejor película

Arrival, Fences, Hacksaw, Hell, Hidden Figures, La La Land, Manchester, Lion, Moonlight

Mejor director

Denis Villeneuve, Mel Gibson, Damien Chazelle, Kenneth Lonergan, Barry Jenkins

Mejor actor principal

Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen, Denzel Washington

Mejor actriz principal

Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone, Meryl Streep

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, Jeff Bridges, Lucas Hedges, Dev Patel, Michael Shannon

Mejor actriz de reparto

Viola Davis, Naomie Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer, Michelle Williams

Mejor película animada

Kubo, Moana, My Life as a Zucchini, The Red Turtle, Zootopia

Mejor guión original

Hell or High Water, La La Land, The Lobster, Manchester, 20th Century Women

Mejor guión adaptado

Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion, Moonlight

Mejor película de habla no inglesa

Land of Mine, A Man Called Ove, The Salesman, Tana, Toni Erdmann

Mejor fotografía

Arrival, La La Land, Lion, Moonlight, Silence

Mejor diseño de producción

Arrival, Fantastic Beasts, Hail Caesar, La La Land, Passengers

Mejor vestuario

Allied, Fantastic Beasts, Florence Foster Jenkins, Jackie, La La Land

Mejor montaje

Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, La La Land, Moonlight

Mejor efectos visuales

Deepwater Horizon, Doctor Strange, Jungle Book, Kubo, Rogue One

Mejor maquillaje y peluquería

A Man Called Ove, Star Trek Beyond, Suicide Squad

Mejor edición de sonido

Arrival, Deep Water Horizon, Hacksaw Ridge, La La Land, Sully

Mejor mezcla de sonido

Arrival, Hacksaw Ridge, La La Land, Rogue One, 13 Hours

Mejor banda sonora

Jackie, La La Land, Lion, Moonlight, Passengers

Mejor canción

Audition, Can’t Stop the Feeling, City of Stars, Empty Chair, How Far I’ll Go

Mejor documental

Fire at Sea, I Am Not Your Negro, Life Animated, OJ: Made in America, 13th

Mejor corto documental

Extremist, 4.1 Miles, Joe’s Violin, Watani My Homeland, The White Helmets

Mejor cortometraje animado

Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider and Cigarettes, Pearl, Piper