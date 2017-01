FOX podría sacar sus canales de DirecTV

Atentos fanáticos locales de “The Walking Dead”, “New Girl”, “Los Simpsons” y “Homeland”. Esta miércoles FOX Networks Group Latin America informó que retiraría sus señales de DirecTV Latinoamérica a fines de este mes, afectando a los seguidores locales de estas populares series.

Una decisión que se haría efectiva tras no llegar a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Una negociación que llevaba varios meses de conversaciones y que Fox Networks Group espera poder llegar a una pronta solución.

Lee el comunicado a continuación:

“FOX Networks Group Latin America informa a sus fans que tras varios meses de conversaciones con DirecTV Latinomérica, lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Por este motivo, de no darse las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fines de Enero; no obstante, FOX Networks Group Latin America continuará haciendo su mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo.