Artistas de todo el mundo envían mensajes de apoyo a Chile por incendios forestales

Súper preocupado con todo lo que está pasando en Vichuquen, Chile. Mucha fuerza a mis hermanos Chilenos!!! Repost from @iamdelafuente Vichuquén en estos momentos!!!! #FuerzaVichuquen de una vez por todas entiendan que necesitamos nos defiendan de quienes están intencionalmente quemando nuestro país!!!

A photo posted by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Jan 25, 2017 at 5:33pm PST