Ed Sheeran vuelve a Chile

Ed Sheeran volvió hace tan solo semanas a la primera linea mundial de la música cuando estrenó “Castle on the Hill” y “Shape of You”, canción que se convirtió en la más escuchado en un día en la historia de la plataforma, con más de 6,868,642 de streams.

Pero su retorno tenía una sorpresa más para sus fanáticos locales, ya que este martes DG Medios confirmó el retorno del compositor a nuestro país para el próximo 15 de mayo en el Movistar Arena. Tras su exitoso debut en 2015, con un show completamente agotado en la Pista Atlética del Estadio Nacional, el cantante viene a confirmar su popularidad en nuestro país presentado “÷” (Divide), su nuevo álbum que será editado este 3 de marzo.

El valor de las entradas van desde los 28 a los 130 mil pesos (sin cargo por servicio) y se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket.

Para este show, la productora dispuso de una pre venta con un 20% de descuento para Clientes Tarjeta Hites y Zona Entel que comienza el miércoles 8 de febrero a las 10.00 horas y finaliza el jueves 9 a las 23.59 hrs o hasta agotar stock de 7.000 tickets disponibles para la pre venta.