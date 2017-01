Director de serie sobre Hugo Chávez adelanta detalles

Previo a la entrevista, la encargada de prensa advierte: no se responderán preguntas políticas. Es que la serie “El Comandante”, producción de Sony Pictures Televisión que se inspira en la vida de Hugo Chávez, ya hace ruido sin siquiera haberse estrenado. Sin ir más lejos, durante su mensaje anual ante el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 15 de enero de 2017, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, dijo: “¡Por ahí van a estrenar una basura! ¡Una novela que es una verdadera basura! Y hay que reaccionar”. A las palabras del mandatario se sumaron esta semana las de su ex esposa Maribel Rodriguez, quien advirtió via Twitter que “en Sony deben estar claros a qué se exponen con la transmisión de ese nada serio serial”, insinuando que podría demandar a la cadena estadounidense, que emitirá el primer episodio este 31 de enero por la señal de cable TNT.

“Es una serie basada en la vida de Hugo Chávez. Es una historia ficcionada, en la que los hechos históricos y reales que hemos visto en los medios, están dentro de la serie. Digamos que es equitativo tanto la realidad como la ficción. Las cosas que mostramos fueron parte de la vida pública y tratan de ser fieles a la realidad”, explica en grandes rasgos uno de los directores de la serie Juan Felipe Cano. El relato, que no se propone como una biografía, viaja desde su niñez hasta el momento de su muerte en una serie de 60 capítulos.

“Vamos a poder ver en la historia, como un niño de los llanos, de una clase social campesina, logra llegar a ser quien fue Hugo Chávez para la sociedad internacional, para Venezuela y la política sudamericana. Qué pasa en ese viaje. Abriremos unas ventas de la vida íntima de nuestro personaje para verlo ser en su privacidad. Ahí entramos a jugar con cuál es su universo imaginativo del que la ficción hace gran parte”, cuenta el director. Su apuesta radica en que el espectador “sienta que está viviendo en el mismo espacio tiempo que lo que ve en escena. Tratamos de centrar nuestra puesta en escena en darle sentido y potenciar esas actuaciones. Queríamos que la historia se contará a través de los personajes y no mediante de la cámara tras el director. Ese fue nuestro enfoque. Como si uno estuviera compartiendo ese instante con ellos”.

Para ello, la producción realizó dos procesos de investigación. El primero, fue uno de casi dos años en que se recurrieron a fuentes que tenían que ver con la vida de Hugo Chávez y su en torno. “En cuanto a mi, como director, recurrí a varios textos. Habían muchos referentes visuales también. Y me acerqué a muchos amigos venezolanos para ver sus puntos de vista de lo que se iba a contar. Cuando teníamos todo eso conjugado nos centramos en la historia que los escritores nos habían armado para poder contarla”, cuenta Cano. Parte fundamental del proyecto fue el ex ministro venezolano Moises Naim, escritor y columnista crítico con Chávez y su gobierno, quien fue el productor y gestor del proyecto.

El director se internó en un personaje del que conocía poco previo a su ascenso al poder. Por ello, dentro de las cosas que descubrió al acercar su mirada a Chavez y al ver la actuación de Andrés Parra (el mismo acto que personificó a Pablo Escobar en la serie “El patrón del mal”) fue como el fallecido presidente de Venezuela “Sabía acomodarse a las situaciones y aprovecharlas para su beneficio. Era u tipo que sabía leer muy bien a la gente y moldearse para reaccionar”. Pero la opinión de Cano queda ahí. El Chávez del que hace evaluación crítica es el personaje que ficcionó, no el real. Al ser consultado por cómo reciben la posible demanda de la ex esposa del líder venezolano, la encarga de prensa responde por él: “No. Esta pregunta no”.