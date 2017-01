Mariah Carey olvida sus últimas polémicas con nuevo emprendimiento de belleza

A medida que han pasado los días, Mariah Carey ha podido dejar atrás el mal sabor de boca que le dejó su fallida actuación en el evento de año nuevo de Time Square y ahora disfruta del éxito de dos nuevos emprendimientos: Un docurreality para la cadena E! Entertainment y el lanzamiento de su propia colección de maquillaje.

El espacio de televisión muestra la vida de la diva dentro y fuera de los escenarios, dejando en evidencia sus gustos por todo lo que se relaciona a la industria de la belleza. De ahí que a nadie sorprendiera que la compañía MAC Cosmetics la invitara a crear su colección de labiales, polvos y sombras.

“Cuando me eligieron por ser considerada ícono de belleza me sentí muy honrada y demasiado feliz por estar a la altura de grandes personajes de la industria. Más aún porque mis íconos son Marilyn Monroe y Sofía Loren, que son belleza de otros tiempos”, señala la cantante respecto a las razones por las que aceptó la propuesta y se aventuró a lanzar una colección que describe como “glamorosa, elegante y usable”.

A diferencia de la línea inspirada por la fallecida estrella del tex-mex Selena Quintanilla (que es muy intensa en sus tonos), Carey se alejó de los colores fuertes y apostó por los tonos nude. “Fue muy divertido. Me junté con el equipo de creación de productos y discutimos qué colores y productos me gustaban y cuáles no. Por ejemplo, labiales rojos y máscaras de pestañas no van conmigo, así que fuimos hacia colores más nude, rosas pálidos y por supuesto pestañas postizas”, explica la estrella, añadiendo que en el empaque quiso darle un toque de glamour “en tonos dorados y plateados es único y hermoso. Fue inspirado en uno de mis productos favoritos: los diamantes”.

La voz de “We belong together” asegura que el proceso creativo detrás de esta línea de maquillaje fue muy similar al de cada uno de sus discos porque, asegura, “en todo lo que me enfoco y me permite crear, trato de disfrutar al máximo ya que siento que tiene algo similar al proceso de crear una canción. Cuando estás componiendo un tema, estás pensando también en la entonación vocal, las notas y texturas para crear un orden. Algo muy similar al crear por ejemplo una colección de maquillaje de 23 productos.

Finalmente, y pese a las últimas polémicas que ha protagonizado en su carrera musical, declara tener una vida feliz. ¿La razón? “Mis hijos, la música y la risa”.

La colección de maquillaje de Mariah Carey ya se encuentra a la venta en nuestro país, pero sólo por internet en el sitio web de una conocida tienda de retail.