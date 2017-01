"Preciosas": Loreto Aravena adelanta las claves del final

“No se puede contar mucho”, dice entre risas Loreto Aravena respecto a las claves del final de “Preciosas”, la producción nocturna que marcó su debut en los roles protagónicos y que este martes se alista para despedirse definitivamente, tras varios meses al aire que les permitieron ganar un público cautivo que los premia con un promedio de rating que bordea los 10 puntos.

“Siempre fue entretenido estar haciendo esta teleserie. Nunca nos dimos vuelta en lo mismo a lo largo de las emisiones y eso se notaba, porque cada vez pasaban cosas más intensas y se superaban capítulo tras capítulo”, comenta la actriz con orgullo acerca de esta apuesta.

¿Qué pasará con “Frida”? Otra de las interrogantes del final de “Preciosas”/Canal 13

De cara al gran final, cabe recordar que en el último capítulo emitido su personaje, “Lorena”, estuvo a punto de entregarse a la justicia junto a su amiga “Frida” (Paz Bascuñán), pero un nuevo problema apareció en el horizonte de las fugitivas. “Claudio Vilches”, papel protagonizado por Jaime Omeñaca y que era clave en exculpación de la “Martillo” de la muerte de “Juan Pablo” (Francisco Pérez-Bannen), fue atropellado “misteriosamente” perdiendo la vida de inmediato. Por suerte para “Lorena”, “Alex” (Pablo Macaya) se percató a tiempo de la situación y evitó que esta se entregara, pero las cosas se pondrán aún más difíciles para las “Preciosas”.

“La gente no tiene idea ni llega a pensar el final que le vamos a entregar. Nosotros actuamos unas escenas que son a nivel de historia un rompecabezas que te hace preguntarte en qué minuto pasó esta pista que no me di cuenta y hay muchas escenas sorpresivas. Me gusta eso, ya que la teleserie nunca ha sido predecible”, afirma la ex estrella de “Los 80”.

Para hacernos una idea respecto a lo que veremos en pantalla, Loreto Aravena cuenta ni siquiera los actores de la teleserie saben quién es el responsable de la muerte de “Juan Pablo”. Según confidencia, se grabaron aproximadamente 7 escenas distintas y cada una con su respectivo asesino, y los sospechosos serían desde la hermana de la protagonista, “Gabriela” (Geraldine Neary), hasta la propia “Lorena”.

“Está heavy, intensa, vertiginosa, llena de acción, porque se desata todo en un minuto y se descubren una serie de historias que estaban ocultas”, dice un tanto ansiosa, añadiendo que, pese a desconocer el final, ella cree que es “Arturo Márquez” (Cristián Campos) o alguien de su familia quien terminó con la vida del personaje caracterizado por Pérez-Bannen.

Cabe mencionar que el gran misterio de la historia no es el único cabo que queda por atar, ya que otra de las grandes interrogantes guarda relación con el romance: ¿Con quién se queda finalmente “Lorena”? ¿”Alex” o “Ismael” (Paulo Brunetti)?

“Hay una historia inconclusa con ‘Ismael’ y cuando a ella le pasó todo estaba súper enamorada de él, entonces a veces esas historias inconclusas no te dejan seguir adelante. Eso le pasó a ella y debería quedarse con el ahora ex Fiscal”, dice Aravena en una de las grandes revelaciones del final de “Preciosas”.

Los seguidores también guardan mucho interés por saber qué pasará con “Frida”, ya que la fugitiva tiene Lupus y para tratarse la enfermedad debe estar tras las rejas. Por eso había tomado la decisión de entregarse a la justicia junto a “Lorena”, ya que “Darío” (Cristián Arriagada) le aseguró que la esperaría para que juntos puedan ser finalmente felices. ¿Derrotará la enfermedad el personaje de Paz Bascuñán? Esa es una de las interrogantes que Loreto no pudo responder, pero de manera general comentó que” no son todos felices al final y he ahí lo sorpresivo”.

La teleserie a cargo de Herval Abreu, y que tiene en sus guiones a un equipo liderado por Catalina Calcagni, estuvo en medio de la polémica en el último tiempo debido al cambio de horario que experimento, ya que a los seguidores de la historia, como también al grupo actoral, no les pareció que los sacaran del prime para dar paso a la nueva turca, “Kosem”.

“Lo del cambio de horario son estrategias de las que uno no se puede hacer cargo, ya que tienen que ver con rating y cosas que se escapan de las manos de los actores”, comenta la actriz que, sin embargo, tiene una opinión clara respecto al tema. “Quizás no fue la mejor jugada cambiarnos justo en la recta final, pero creo que hay un público súper fiel que ha sabido esperar. Eso habla de lo buena que es, porque si no lo fuera, mucha gente no la seguiría viendo”, asegura.

De todas maneras, los fanáticos de la nocturna del ex canal del angelito no pierden las esperanzas de que por ser el último capítulo se programe en su franja original, idea que Aravena comparte a plenitud.