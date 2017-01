Colabora: los shows benéficos en ayuda a los afectados por los incendios

Muchos son los artistas que se han movilizados para ir en ayuda de las personas afectadas por los incendios que afectan la zona sur de nuestro país. Nombres tan diversos como Ana Tijoux, Américo, el pianista Roberto Bravo, los humoristas Stefan Kramer y Jorge Alís y el músico noruego Erlend Oye encabezan distintas iniciativas para recaudar ayuda para los damnificados.

Martes 2 de febrero

El eventos benéficos inician este martes 31 de enero con el show a cargo de Ana Tijoux, Joe Vasconcellos, Illapu, Fernando Milagros, Tata Barahona, Liricistas, Gepe, Jonas Sanche, Mapocho Orquesta y el rapero Portavoz que se realizará en la Casa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) a partir de las 17:00 horas. El actor Pablo Schwarz y la actriz y comediante Natalia Valdebenito serán los animadores de la tarde. La entrada tendrá un valor de 5 mil pesos más un aporte voluntario para el acopio. Los menores de 10 años tendrán entrada liberada.

A las 20 horas, el pianista nacional Roberto Bravo ofrecerá un concierto en el Teatro Oriente de Providencia con la intensión de es recaudar bidones de agua y alimentos no perecibles para los habitantes de Cauquenes y Santa Olga, una de las comunas más afectadas por la emergencia forestal.

Mientras que en el Parque Bicentenario, la productora Fauna y la municipalidad de Vitacura se unieron en un concierto a cargo del músico noruego Erlend Oye. Este se realizará a las 20 horas en el sector sur del Parque Bicentenario. El aporte mínimo para asistir al show será de 10 mil pesos y todo lo recaudado se canalizará a través de la Fundación Desafío Levantemos Chile.

Miércoles 1 de febrero

Los comediantes Stefan Kramer y Jorge Alís realizarán un show en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Ñuñoa a las 20 horas. El evento busca recaudar productos básicos que superen los $5 mil, los que irán a beneficio de Empedrado.

Cinco mil pesos costará la entrada para el show que realizarán We are the Grand, Planeta No y Niños del Cerro, en el Bar Loreto. Todo lo recaudado, entre entradas y consumo en el local, se destinará para comprar agua y alimentos para los habitantes de las localidades afectadas.

Jueves 2 de febrero

“Con la ayuda de mis amigos” se llama el concierto que reúne Manuel García, We Are The Grand, Lucybell, (Me Llamo) Sebastián y La Habitación del Pánico, entre otros. El show comenzará a las 18 horas y se realizará en el Teatro IF, (ex teatro Italia).

Domingo 12 de febrero

Por último, Desafío Levantemos Chile organizó un evento donde se presentarán más de 25 artistas y comediantes. Entre los artistas destacan Américo, Gondwana, Consuelo Schuster, Andrés de León, Eduardo Gatti, Tomo como Rey, Sinergia, Saiko y Mario Guerreo. El show se realizará en el Movistar Arena.