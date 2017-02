Las hilarantes parodias de los protagonistas de "50 sombras de Grey"

La segunda parte de la saga “50 sombras de Grey” ya empieza a entusiasmar a los seguidores de esta historia escrita por la autora británica E.L. James. Pero no solo los trailer han cumplido esta tarea, ya que sus protagonistas Jamie Dornan y Dakota Johnson por los programas de conversación más famosos de los Estados Unidos realizando divertidas actuaciones en cada uno de ellos.

El actor que personifica a Sebastian Grey es quien ha tenido que tomarse con más humor estas apariciones. Tanto en “The Ellen DeGeneres Show” como en “Jimmy Kimmel Live” ha tenido que prestarse para hilarantes parodias. Con Degeneres, la conductora le propuso interpretar una escena que ella había escrito pensando en una nueva cinta de la saga. Dornan tuvo que someterse a una DeGeneres cargada de implementos de oficina como corcheteras, scotch y un sacapuntas, que servirían como juguetes sexuales.

Con Jimmy Kimmel, el actor recordó la primera vez que estuvo en Los Ángeles hace doce años atrás. En la entrevista relató su encuentro con el actor ítalo americano Fabio, quien lo sorprendió durante una ida a

“Cuando vine por primera vez, quise vivir el estilo de vida de Los Angeles y me inscribí en un gimnasio, porque eso es lo que hacen ustedes acá. Fui y la primera persona que vi fue… ¿Fabio? Esto fue hace doce años y ahí me di cuenta de que a lo mejor Los Angeles no era para mi”, contó.

Mientras que en el programa ”

Captura

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Johnson y el animador realizaron una lista de palabras ridículas y sin sentido para luego armar un sketch con un guión hilarante.