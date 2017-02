Eventos solidarios dan su primer cómputo

Frente a la emergencia que ha desatado los incendios de forestales que han afectado a la zona centro y sur del país, son varios los músico que se han movilizado para ir en ayuda de los damnificados. Los eventos solidarios encabezados por Ana Tijoux, Stefan Kramer y el pianista Roberto Bravo se han sido un éxito, pero la iniciativa a cargo de la productora Fauna y la Municipalidad de Vitacura es la primera en dar cuenta concreta de su ayuda.

El concierto realizado por el músico noruego Erlend Oye el pasado martes 31 de enero convocó a más de 2500 personas. Una presentación acústica de más de una hora, que logró una recaudación total en dinero de 23.106.109 pesos (veintitrés millones, ciento seis mil con ciento nueve pesos). Una donación que será canalizada a través de la Fundación Levantemos Chile.

Ojo, si quieres colaborar pasando un buen rato, aún hay varias opciones más que interesantes para participar. Este jueves será el turno del evento “Con la ayuda de mis amigos”, que contará con Manuel García y Lucybell, entre otros. El domingo será el turno del gran show impulsado de Desafío Levantemos Chile en el Movistar Arena y la próxima semana, Club Chocolate realizara una serie de stand up y música en el que destaca las presentaciones de Natalia Valdevenito, León Murillo, Sergio Freire, PedroPierda, Nano Stern y Los Tetas. Las entradas fluctúan entre los 7 mil y 12 mil pesos.

Revisa el detalle de los evento a continuación.

Jueves 2 de febrero

“Con la ayuda de mis amigos” se llama el concierto que reúne Los Jaivas, Manuel García, We Are The Grand, Lucybell, (Me Llamo) Sebastián y La Habitación del Pánico, entre otros. El show comenzará a las 18 horas y se realizará en el Teatro IF, (ex teatro Italia).

Domingo 12 de febrero

Por último, Desafío Levantemos Chile organizó un evento donde se presentarán más de 25 artistas y comediantes. Entre los artistas destacan Américo, Gondwana, Consuelo Schuster, Andrés de León, Eduardo Gatti, Tomo como Rey, Sinergia, Saiko y Mario Guerreo. El show se realizará en el Movistar Arena.

Miércoles 7 de febrero

León Murillo, Arturo Ruíz Tagle, Bernardita Ruffinelli, Palta Meléndez, Sergio Freire, Cristian Peña y Lillo, Flaite Chileno, Vichucristo. Animación de Eduardo Fuentes.

Jueves 8

Natalia Valdevenito, PedroPiedra, Los Tetas, De Kiruza, Dj Dacel, Dj Boogie Mike, Dj Caso.

Miércoles 15

Nano Stern, Juan Ayala, Magdalena Matthey, Sol del Rio, Fede Wolf, Kekoyoma, Deruts, Alexis Venegas, Natalia Contesse, Raimundo Santander, Paz Mera. animación de Bernardita Ruffinelli.