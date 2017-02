¡Atención! Se suspende el “Miss Reef” Chile 2017

“Miss Reef”, el concurso que elige a la mejor “cola” del verano, suspendió su evento en nuestro país debido a los incendios forestales que azotan la zona centro-sur de nuestro país.

Como cada año, se iba a realizar en Viña del mar, específicamente en los jardines del Casino Enjoy de la Ciudad Jardín.

Al mismo tiempo, los organizadores aseguran que re programarán el evento para una nueva fecha, ya que “Reef es una marca que se inspira en la aventura, el deporte y la vida al aire libre”, aseguraron mediante un comunicado.

Recordemos que hace un tiempo la cancelación del “Miss Reef”Chile estuvo en la palestra, ya que el concurso fue cancelado en Argentina para hacer frente a la violencia de género que vive el país vecino. Chile, no ajeno a aquella violencia, no estuvo de acuerdo en cancelarlo y muchas ex participantes del evento aseguraron que “no tenía” sentido hacerlo.