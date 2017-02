El músico noruego que con su guitarra recaudó 20 millones de pesos

El mito del noruego colorín paseándose por Santiago se estaba pasando de boca a boca entre sus seguidores. Que lo vieron caminado por el centro, que estuvo divisaron en el show de Javiera Mena y que lo había visto en los conciertos de Nicolas Jaar, eran algunas de las historias que daban cuenta de la posibilidad de que el músico Erlend Oye estuviera en Chile. Una teoría que no era descabellada ya que su relación con nuestro país solo ha ido en aumento desde que desembarcó por primera vez en suelo nacional hace diez años. Reconocido por sus proyectos Kings of Convenience, The Whitest Boy Alive y su discografía solista, el noruego a cultivado una gran empatía con su audiencia local. Sus shows destacan por la cercanía que tiene con el público y su constante buena disposición con su seguidores. Una relación que también ha cultivado con músicos nacionales como la voz de “Esquema juveniles”, a quien invitó a cantar junto a su banda en una gira por Portugal y España.

Y el mito era cierto. Erlend Oye estaba de vacaciones en nuestro país desde hace unos días y estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo e la zona centro y sur de nuestro país con los incendios forestales. “Él viene a Chile regularmente hace diez años. Nosotros hemos estado produciendo sus shows desde que Cristián Araya (director musical de radio Duna) dejó de hacerlo. Somos amigos”, cuenta Pia Sotomayor socia de Fauna Producciones, quienes junto a la Municipalidad de Vitacura gestaron el evento benéfico realizado el pasado martes 31 para recaudar fondos en ayuda de los damnificados por los incendios forestales. “En conversación con Roberto (Parra) apareció la posibilidad de este show en beneficio. Hablamos con la gente de la municipalidad de Vitacura y les encantó la idea. Todos nuestros proveedores participaron de manera gratuita”, cuenta Sotomayor.

Comenzaron a trabajar para concretar un sorpresivo concierto en el Parque Bicentenario. Con tan solo un par de días de difusión en medios, el show se llevó a cabo. Al ser un recinto público, no hubo una preocupación especial por fiscalizar entrada alguna. “Confiamos en el criterio y generosidad de la gente. Nosotros tenemos una estructura de trabajo organizada y Erlend Oye genera mucha empatía”, cuenta la también Dj. El resultado: una recaudación total de más de 23 millones de pesos, recursos que serán canalizados a través de la Fundación Levantemos Chile.