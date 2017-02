The Who confirma venida a Sudamérica y se abre la opción a su debut en Chile

“Todavía no lo puedo creer, pero vamos por primera vez a Sudamérica y se cómo son por allá.”, estas fueron las palabras de manager de The Who, Bill Curbishley, en entrevista para la radio BBC. “Mi esposa es argentina y sé la gran audiencia que son. Va a ser fantástico. Vamos tocar en septiembre, haremos tres en Brasil, uno en Chile y, finalmente, uno en Argentina en el estadio de River”, aseguró.

Pero el concierto en suelo nacional no está 100% asegurado. Publimetro consultó con distintas productora locales que podrían ofertar por el show y ninguna confirmó una conversación formal para realizarlo. Es más, el promotor que es sindicado como el posible responsable de la primera presentación de Pete Townshend y compañía en Chile asegura que hay que esperar que se cierre la participación de The Who en Rock in Rio (festival a realizarse entre el 15 y 24 de septiembre) para poder realizar una oferta concreta.

Otras de las complicaciones que podría tener el debut de los británicos en nuestro país sería el recinto. En Chile, la misma fuente indicó que el posible escenario sería realizar un show de arena y no uno de estadio, como afirmó Curbishley que ocurriría en Argentina, por lo que la oferta podría no ser muy atractiva. En el Movistar Arena, hasta ahora, no hay nada reservado para septiembre.