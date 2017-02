Camila Hirane regresa al cine por partida doble

A principios de 2015 Camila Hirane tenía todo listo para partir a un curso de actuación en Nueva York. Pero a una semana de concretar sus planes, desde TVN la llamaron para informarle que fue seleccionada para protagonizar la teleserie de la tarde “Esa no soy yo”. Con los pasajes comprados y la escuela pagada, el viaje tuvo que postergarse. Por eso, cuando terminaron las grabaciones, la actriz hizo un espacio en su agenda y, como la fecha coincidía con pleno invierno en “La Gran Manzana”, Los Ángeles fue el nuevo destino escogido.

Tras una temporada dedicada a mejorar en la actuación, la protagonista de “Prófugos” y “Secretos en el Jardín” está de regreso y ya prepara nuevas apariciones en el cine. Uno de ellos es en “El Taller”, suspenso dirigido por José Tomás Videla donde Camila Hirane será Maite, una española que visita Chile para participar en un taller de poesía chilena dictado por un enigmático escritor interpretado por Daniel Muñoz. La otra cinta es “Récord”, de Eitan Loi, donde la actriz encarna a Gianina una joven adicta que, como parte de su rehabilitación, deberá recolectar residuos reciclables por las noches. En el elenco también estarán Ingrid Isensee y Claudio Castellón. Ambas películas comenzaron el rodaje en enero pasado.

“El taller” cuenta la historia de un grupo de estudiantes que forma parte de un curso literario sin conocer la verdadera personalidad del profesor.

Sobre su etapa en Estados Unidos Camila Hiirane cuenta que allá vivió como una norteamericana más. Arrendó una casa, se compró un auto y tomó clases particulares con Denisse Woods, una prestigiosa “Vocal Coach” que tuvo como alumnos a Maggie Gyllenhaal Rachel Weisz y Forest Whitaker. También destaca que logró conocer más en profundidad la industria, visitó los grandes estudios y tomó cursos cursos de actuación. “M e fascina la idea de llegar a las producciones internacionales. Tengo seguidores de distintos países y siempre he querido trabajar en el cine internacional o en una serie como ‘ Game of Thrones ’, ese es mi sueño, aunque para eso tengo que empezar a salir de Chile y tomar más cursos allá ” , afirma. Pero la actriz también confiesa por qué decidió regresar: “En este viaje conocí gente, hice contactos y mejoré el inglés. Igual no me quise quedar más tiempo en Los Ángeles si nadie te conoce”.

Al regresar Camila Hirane también retomó otro escenario que le gusta hacer en simultáneo al cine y la televisión, el teatro. Antes de partir a Estados Unidos estuvo en “ Selva”, y ahora protagoniza “Petróleo”, obra que aún está en cartelera en el Mori Bellavista. La actriz tampoco descarta regresar a Los Ángeles para crecer profesionalmente, siempre que su agenda laboral se lo permita. “Necesito actuar para ser feliz y no me quiero estancar en la búsqueda de un sueño”, sentencia.