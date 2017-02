Así es el regreso de "24"

A poco más de 15 años de que Fox Network sorprendiera a la audiencia con una fórmula narrativa perfecta para la historia que quería contar, en la que el agente de una unidad especial anti terrorista debía contrarrestar, en 24 horas, la amenaza de un ataque en suelo estadounidense, esta noche vuelve la acción en tiempo real con “24: Legacy”. Y su primer capítulo tiene todo los elementos que definen el ADN de la serie convirtiéndola en un thriller político cargado a la acción.

“Siendo esto ’24’, todos estamos a oscuras sobre lo que tienen en mente. Sé lo que, en un principio planean, pero también he visto que han cambiado un montón de cosas en el camino”, advierte Teddy Sears, el actor que interpreta a Keith Mullins, el nuevo director CTU (siglas en ingles de Unidad Anti Terrorista) en spin off de la serie. Una apuesta arriesgada, y no por que presente algún giro que sorprenda en la forma de narrar su historia, sino que por la gran ausencia de su protagonista original Jack Bauer (Kiefer Sutherland).

Es por esto que los ojos de los fanáticos estarán puestos en Corey Hawkins (28), quien debe calzarse el pesado manto que dejó Sutherland. El actor que interpretó a Dr. Dre en “Straight out of Compton” es Eric Carter, el líder de un escuadrón militar que, tras matar al terrorista Sheik Ibrahim Bin-Khalid, vive en el anonimato bajo el programa de protección de testigos. Pero su fachada ha sido revelada y los seguidores del Bin-Khalid han llegado a la puerta de su casa.

Sus compañeros de escuadrón ha sido cazados uno por uno por los terroristas que buscan sin contemplaciones una caja fuerte que alguno de los militares estadounidenses habría tomado tras acabar con Bin-Khalid. Mientras que en CTU la saliente directora, Rebecca Ingram (Miranda Otto), intenta ayudar a Eric en medio de sus sospecha de que alguien dentro de la organización filtro las identidades de los soldados. El sospechoso: el personaje de Sears, Keith Mullins. “Me encantaría decirte (si soy bueno o malo), pero tengo que ser deliberadamente vago. En el tercer episodio veremos a dónde está su lealtad”, adelanta el actor que también fue parte de la segunda temporada de “The Flash”

La serie contará con 13 capítulos (los dos primeros se estrenan mañana a las 22 horas) de los que Sears espera ser parte en su totalidad. “ “Espero mantenerme con vida lo más que pueda, pero ya veremos qué tienen en mente”, remata.