Revisa los mejores trailers que dejó el Super Bowl

El Super Bowl LI ya es historia y los Patriots de New England se quedaron con el codiciado trofeo Vince Lombardi al vencer en tiempo extra a los Falcons de Atlanta por 34-28. Pero el futuro cinematográfico mostró sus más importantes apuestas para lo que viene este 2017 transmitiendo exclusivos trailers durante el evento deportivo.

Revisa aquí lo mejores adelantos para este año.

1. “The Fate of the Furious”

2. “Wonder Woman”

3. “Logan”

4. “Ghost in the Shell”

5. “Guardians of the Galaxy Vol. 2”

6. “Alien: Covenant”

7. “Transformers: The Last Knight”

8. “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell no Tales”

9. “Baywatch”

10. “Life”