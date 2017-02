Eduardo Fuentes y su nuevo proyecto en TV: "Era lo que andaba buscando"

“Era lo que andaba buscando”,confiesa Eduardo Fuentes en entrevista con Publimetro, en relación al nuevo desafío que enfrenta, esta vez, por las pantallas de Canal 13 Cable. Y es que el ex conductor de “Mentiras Verdaderas”, tras su salida de pantalla del ex canal del angelito por falta de proyectos, recaló rápidamente en el programa “Corte Nacional”, espacio que este año estrena su tercera temporada y en horario prime.

“Estoy muy contento y feliz, porque es una temática que me gusta, conversación con la excusa de juntarnos en un asado”, señala Fuentes, agregando que su tope en las conversaciones que mantenía con Canal 13 y otras señales interesadas siempre fue que los proyectos que le ofrecían no le resultaban del todo llamativos, algo que no pasó con esta apuesta del cable.

“Es un proyecto donde me siento cómodo, a gusto, haciendo algo que me gusta hacer y no hacer por hacer”, reflexiona el animador de “Amores perros”, quien a pesar de que será parte de un programa del “13C”, eso no significa que se le haya extendido el contrato con la estación del Grupo Luksic.

“Mi situación con la señal abierta de Canal 13 termina en febrero y acá lo que haré es parte del vínculo con la productora”, comenta, explicando que llegó a animarlo porque “fue el mismo canal el que le propuso a la producción que me llamara, lo que les agradezco mucho”.



El lugar que ocupará Eduardo Fuentes antes era de Patricio Bauerle, por lo que las labores de animación las deberá hacer con el reconocido actor nacional Ramón Llao, de quien el también periodista tiene una particular opinión y con quien ya trabajó en el programa “Alfombra Roja”.